Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-20000/1-ЭМ - стабилизатор способный работать с напряжением величиной 140-260 вольт, используется для защиты приборов общей мощностью до 16кВт от скачков напряжения сети. Общая величина скачков электрического напряжения, после обработки стабилизатором, достигает 220В+/-2%. Данный стабилизатор Ресанта АСН-20000/1-ЭМ работает с высокой точностью, его использование рекомендовано для питания медицинского и другого точного оборудования.

Характеристики:

Модель стабилизатора напряженияАСН-20 000/1-ЭМТип стабилизатораоднофазный, электромеханическийМощность при Uвх=190В, кВт20Рабочая частота, Гц50/60КПД, при нагрузке 80%, не менее0.97Точность, %2Масса, кг70ОхлаждениеестественноеВремя регулирования, В/с10Высоковольтная защита, В260±5Класс защитыIP20Габариты, мм (ДхШхВ)750х390х430Рабочая температура окружающей среды, °С0-45Относительная влажность воздуха, не более %80