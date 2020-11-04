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Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 250

Артикул: 35675
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 250
11 190 руб. 

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Артикул: 35675
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараСварочный аппарат инверторный
Продолжительность включения при максимальном токе70%
Степень защитыIP21
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая (MMA)

Сварочный инверторный аппарат Ресанта САИ-250 является рассчитанным на использование шестимиллиметровых электродов профессиональным оборудованием, предназначенным для высокоэффективного точного соединения методом ручной дуговой сварки металлических изделий, заготовок и деталей на производстве и в быту. Устройство позволяет производить высотные сварочные работы.

Для обеспечения высокого качества работ и повышения технологичности эксплуатации включены функции горячего старта, форсажа дуги и противозалипания.

Корпус устройства защищен прочным стальным покрытием для предотвращения его повреждений от механических воздействий, в том числе падений, ударов и других факторов.

Снабженный регулируемым плечевым ремнем сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-250 характеризуется комфортной переноской и эксплуатацией аппарата, а его компактность и небольшой вес делают аппарат удобным для хранения.

Особенности модели:

  • Отверстия для вентиляции, обеспечивающие приток воздуха, способствуют поддержанию рабочих температур и предотвращают перегрев устройства, что существенно увеличивает срок его службы;
  • Поворотный регулятор позволяет выбирать требуемую величину сварочного тока, что обеспечивает высокое качество сварных швов;
  • Специальная функция антизалипания дуги обеспечивает аккуратность и точность сварного соединения;
  • Благодаря цифровому дисплею, отображающему параметры работы аппарата, в том числе величину сварочного тока, а также системе светодиодных индикаторов обеспечен контроль работы аппарата и своевременное информирование оператора о текущих параметрах работы и характеристиках устройства;
  • Предусмотренные функции горячего старта и форсажа дуги обеспечивают простоту и легкость эксплуатации;
  • Простота регулирования сварочного тока в соответствии с заданными значениями и устойчивая работа при нестабильном напряжении обеспечивают конструкции повышенную электробезопасность.

Комплектация

  • Кабель, снабженный клеммой заземления;
  • Кабель, снабженный электрододержателем;
  • Паспорт устройства;
  • Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-250;
  • Упаковка.


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Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 250 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11190 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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