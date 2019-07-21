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Насосная станция Вихрь АСВ-800/24

(1)
Артикул: 35456
Насосная станция Вихрь АСВ- 800/24
8 290 руб. 

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Артикул: 35456
В наличии
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БрендВихрь
Тип товараНасосная станция
Потребляемая мощность800 Вт
Максимальный напор40 м
Объем гидробака24 л
Пропускная способность3.6 куб./м час
Длина, см54.5
Ширина, см52
Высота, см31.5
Вес, кг14.2
поверхностная насосная станция, глубина погружения 9 м, качает 3.6 куб. м/час, мощность 800 Вт, только для чистой воды, горизонтальная установка, бесшумный двигатель


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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21.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хороший напор, простая конструкция.

Недостатки:
нет

Комментарий:
С помощью такой насосной станции провел себе воду с колодца в загородном доме, хотя там есть вода с центральной линии водоканала, но я лучше буду пить родниковую воду. Установил его в подвале, когда качает - слышно лишь слабое жужжание - не мешает. У насоса хороший напор, гидробак на 24 л., поэтому двигатель не сильно перенапрягается.

Самовывоз невозможен
Насосная станция Вихрь АСВ-800/24 - по цене 8290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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