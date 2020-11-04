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Фрезер Bosch POF 1400 ACE (060326C820)

Артикул: 33804
Фрезер Bosch POF 1400 ACE (060326C820)
13 090 руб. 
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+ 164 КэтКоинов
Артикул: 33804
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 182 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараФрезер
Минимальный размер цанги в комплекте6 мм
Подключение пылесосаесть
Фиксация шпинделяда
Уровень шума95 дБ
Глубина фрезирования55 мм
Максимальная скорость вращения, об/мин28000
Максимальный размер цанги в комплекте8 мм
Минимальная скорость вращения, об/мин11000
В кейседа
Подсветкаесть
Плавный пускесть
Поддержание постоянной скоростиесть
Регулировка скоростиесть
Безключевая смена фрезнет
Мощность, Вт1400
Длина, см41
Ширина, см37.5
Высота, см40
Вес, кг3.5

Фрезер Bosch POF 1400 ACE – один из наиболее функциональных бытовых электроинструментов для работы с деревом. Эта модель позволит сравнительно быстро добиваться высокоточных профессиональных результатов и сделает работу максимально удобной.

Технические характеристики фрезера Bosch POF 1400 ACE
  • Мощность: 1400 Вт
  • Число оборотов: 11000-28000 об/мин
  • Рабочий ход: 55 мм
  • Диаметр хвостовика: 8 мм
  • Вес нетто: 3,5 кг
  • Двигатель 1400 ватт для проведения сложных работ с любыми породами древесины
  • Электронная система управления «Bosch Electronic»
  • Предварительный выбор числа оборотов
  • Система поддержания выбранного числа оборотов под нагрузкой
  • Блокировка шпинделя для быстрой установки фрез
  • Настройка глубины сверления с точностью до 1/10 мм
  • Система SDS от Bosch для быстрой установки втулок
  • Прозрачный экран для защиты от стружки
  • Эргономичные и мягкие рукоятки
  • Подсветка рабочей области
  • Разъем для присоединения пылеудаляющего модуля

Описание фрезера Bosch POF 1400 ACE

Фрезер Bosch POF 1400 AE оборудован двигателем мощностью 1400 ватт, который заставляет насадку вращаться со скоростью до 28000 оборотов в минуту. Фрезер этой модели оснащен системой электронного управления. Возможность предварительной установки скорости позволяет выбирать требующееся число оборотов под каждый материал, а система «Constant Electronic» помогает поддерживать выбранное число оборотов при работе с такими сложными материалами, как алюминий, синтетический пластик или твердые породы древесины. Фрезер Bosch POF 1400 AE отличается от других уникальной системой регулировки глубины. Глубина фрезерования может регулироваться с точностью до 1/10 миллиметра, так что пользователь сможет точно выбирать нужную ему глубину даже в погруженном положении. Данная модель имеет блокировку шпинделя, которая позволит быстро и легко заменить фрезу при помощи всего одного инструмента. Установку копировальной втулки упрощает система «SDS», с которой можно заменять втулки без использования дополнительного инструмента, так как они фиксируются при помощи байонетного крепления.

Помимо перечисленных особенностей фрезер Bosch POF 1400 AE имеет множество других дополнительных функций, которые упрощают работу с ним. Прозрачный экран защищает пользователя от отлетающей стружки и не мешает ему видеть обрабатываемый участок. Прочная опора из алюминия со съемной пластиковой направляющей снижает трение и не допускает повреждения обрабатываемого материала. Удобная подсветка освещает рабочую область, а эргономичные рукоятки с мягкими накладками позволяют лучше контролировать ход работы. Кроме того, эта модель имеет переходник для подключения к пылеудаляющему устройству для электроинструментов или обычному бытовому пылесосу.



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Самовывоз невозможен
Фрезер Bosch POF 1400 ACE (060326C820) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 13090 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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