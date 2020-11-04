Фрезер Makita 3612C

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|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Фрезер
|Минимальный размер цанги в комплекте
|6 мм
|Подключение пылесоса
|есть
|Фиксация шпинделя
|да
|Уровень шума
|86 дБ
|Глубина фрезирования
|60 мм
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|23000
|Максимальный размер цанги в комплекте
|12 мм
|Минимальная скорость вращения, об/мин
|9000
|В кейсе
|нет
|Подсветка
|нет
|Плавный пуск
|есть
|Поддержание постоянной скорости
|есть
|Регулировка скорости
|есть
|Безключевая смена фрез
|нет
|Мощность, Вт
|1850
|Длина, см
|29.7
|Ширина, см
|20
|Высота, см
|16
|Вес, кг
|6
Фрезер Makita 3612 C - это мощный инструмент профессионального класса. С его помощью на производствах делают фигурные пазы, кромки, фаски. От царапин на материале заготовок защищает опорная платформа из литого алюминия. Встроенная электроника делает работу с инструментом более удобной, она поддерживает постоянное число оборотов и снижает вероятность получения травмы. Прозрачный щиток, расположенный внизу инструмента, и возможность подключения пылесоса способствуют сохранению рабочего места в чистоте.
Характеристики: