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Фрезер Makita RT0700CX2

Артикул: 33606
  • Фрезер Makita RT0700CX2 - фото 1
  • Фрезер Makita RT0700CX2 - фото 2
Фрезер Makita RT0700CX2 - фото 1
Фрезер Makita RT0700CX2 - фото 2
15 790 руб. 
Купить
+ 279 КэтКоинов
Артикул: 33606
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 632 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараФрезер
Минимальный размер цанги в комплекте6 мм
Подключение пылесосаесть
Фиксация шпинделяда
Уровень шума82 дБ
Глубина фрезирования35 мм
Максимальная скорость вращения, об/мин30000
Максимальный размер цанги в комплекте8 мм
Минимальная скорость вращения, об/мин10000
В кейседа
Подсветканет
Плавный пускесть
Поддержание постоянной скоростиесть
Регулировка скоростиесть
Безключевая смена фрезнет
Мощность, Вт710
Длина, см20
Ширина, см8.9
Высота, см8.9
Вес, кг1.8

Фрезер Makita RT0700CX2 - это многофункциональный профессиональный агрегат. Он позволяет использовать основное устройство с четырьмя различными подошвами (в комплект входит 3 подошвы). Фрезер предназначен для снятия фасок с поверхностей различных материалов, таких как дерево, алюминий, пластик, дерево.

Модель оснащена двигателем мощностью 710 Вт. Имеется плавный пуск, регулировка частоты вращения и электронный контроль частоты вращения под нагрузкой. Сумка для хранения и транспортировки инструмента и дополнительных аксессуаров в комплекте поставки.

Характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе 710 Вт
Размер зажимного приспособления режущего инструмента цанга 6/8 мм
Частота холостого хода 10.000/30.000 мин-1
Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003 1,8 кг

 



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Самовывоз невозможен
Фрезер Makita RT0700CX2 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 15790 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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