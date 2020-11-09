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Осветитель кольцевой Godox LR160 LED

Артикул: 231361
  • Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - фото 1
  • Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - фото 2
  • Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - фото 3
  • Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - фото 4
  • Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - фото 5
Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - фото 1
Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - фото 2
Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - фото 3
Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - фото 4
Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - фото 5
16 020 руб. 
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+ 457 КэтКоинов
Артикул: 231361
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт18
Регулировка мощностиесть
Цветовая температура3300-8000 К
Размеры, см49х59х4
Вес, кг1.21
Для получения изображения хорошего качества требуется качественный свет. Кольцевой осветитель Godox LR160 LED формирует стабильный яркий световой поток с возможностью регулировки цветовой температуры. Осветитель кольцевой формы и большого диаметра (49 см) позволяет получить мягкий и бестеневой, но при этом объемный свет.


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Самовывоз невозможен
Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 16020 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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