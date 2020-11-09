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Сумка Falcon Eyes СС-12

Артикул: 231058
  • Сумка Falcon Eyes СС-12 - фото 1
  • Сумка Falcon Eyes СС-12 - фото 2
  • Сумка Falcon Eyes СС-12 - фото 3
Сумка Falcon Eyes СС-12 - фото 1
Сумка Falcon Eyes СС-12 - фото 2
Сумка Falcon Eyes СС-12 - фото 3
6 180 руб. 
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+ 143 КэтКоинов
Артикул: 231058
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — отсуствует
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСумка
Вес, кг6
Вместимостьстудийные вспышки, стойки, аксессуары
Габариты (ВхШхГ), см106х36х27
Дождевикнет
Количество лямок2
Материалтекстиль/пластик
Цветчерный/оранжевый
Falcon Eyes СС-12 – вместительная сумка для перевозки студийного оборудования. Содержимое сумки оберегают прочный каркас – монолитный полимерный короб со стенками толщиной 6 мм, жесткое дно и амортизирующая внутренняя отделка. Удобно и компактно разместить вспышки, стойки и аксессуары помогают перегородки с креплением-липучками, зафиксировать оборудование можно ремнями-стяжками. Для аксессуаров можно использовать два кармана длиной по 48 см с застежкой-молнией, которые находятся на внутренней стороне крышки. Плавный ход обеспечивают два колеса на стальных осях, защищенные кожухами.


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Самовывоз невозможен
Сумка Falcon Eyes СС-12 – стоимость товара 6180 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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