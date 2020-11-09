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Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D

Артикул: 230842
  • Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - фото 1
  • Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - фото 2
  • Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - фото 3
  • Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - фото 4
  • Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - фото 5
Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - фото 1
Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - фото 2
Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - фото 3
Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - фото 4
Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - фото 5
2 710 руб. 
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+ 67 КэтКоинов
Артикул: 230842
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараШтанга
Минимальная высота, см53
Максимальная нагрузка, кг5
Вес, кг1,5
Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D предназначена для установки нескольких камер или другого фото/видео оборудования на один штатив или стойку. Монтаж на опору осуществляется с помощью центральной площадки, которая имеет крепление отверстие с резьбой 3/8“. Максимальный сдвиг центральной площадки по штанге составляет 247 мм. Две перемещаемые головки с креплением с резьбой 1/4“ и переходной гайкой с 1/4“ на 3/8“ предназначены для установки оборудования. Головки, как и центральная площадка, имеют возможность не только перемещаться по штанге, но и вращаться на ней. Фиксация положения производится рукоятками (с храповым механизмом) на корпусе площадки или головок. Фиксация установленного оборудования осуществляется вращением кольца головки. Две неподвижные (и не съёмные) площадки с винтом с резьбой 3/8“ находятся в торцах штанги. С помощью этих площадок штангу можно установить вертикально или установить на них дополнительное оборудование.


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Самовывоз невозможен
Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - купить по цене 2710 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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