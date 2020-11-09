Фекальный насос Вихрь ФН-2200Л

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|Этот товар можно купить в кредит
|Этот товар можно купить в рассрочку от 2 665 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Насос
|Тип выключателя
|поплавковый
|Тип погружного насоса
|фекальный
|Глубина погружения
|9 м
|Диаметр разъема соединения
|2 дюйма
|Качество воды
|грязная
|Максимальная температура воды
|35°C
|Максимальный напор
|18 м
|Потребляемая мощность
|2200 Вт
|Пропускная способность
|30 куб. м/час
|Размер фильтруемых частиц
|15 мм
|Режущая насадка
|есть
|Длина, см
|33
|Ширина, см
|26
|Высота, см
|56
|Вес, кг
|15
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