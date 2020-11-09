Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Тип поверхностного насоса
|самовсасывающий
|Глубина погружения под зеркало воды
|9 м
|Диаметр разъема соединения
|1 дюйм
|Защита от перегрева
|нет
|Качество воды
|чистая
|Максимальная температура воды
|50 С
|Максимальный напор
|50 м
|Плавный пуск двигателя
|нет
|Потребляемая мощность
|1100 Вт
|Пропускная способность
|3,3 куб. м/час
|Режущая насадка
|нет
|Длина, см
|37,5 см
|Ширина, см
|23,2 см
|Высота, см
|25,7 см
|Вес, кг
|7,35 кг
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв