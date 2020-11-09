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Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э

Артикул: 230651
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э - фото 1
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э - фото 2
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э - фото 3
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э - фото 4
Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э - фото 1
Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э - фото 2
Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э - фото 3
Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э - фото 4
2 890 руб. 

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2 650 руб. 

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Артикул: 230651
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараЭксцентриковая шлифмашина
Ширина. см16,2
Мощность450 Вт
Напряжение аккумулятора.нет
Тип аккумуляторанет
Крепление листана липучке
Дополнительная рукоятканет
Емкость аккумуляторанет
Диаметр диска125 мм
Зарядное устройство в комплектенет
Защита от перегрузокнет
Количество аккумуляторовнет
Блокировка кнопки включенияда
Макс. частота колебания платформы14000 кол/мин
Питаниеот сети
Пылесборникда
Регулировка частоты вращенияда
В кейсенет
Аккумулятор в комплектенет
Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э 72/6/5 предназначена для шлифования и выравнивания различных поверхностей. Электронная регулировка частоты вращения позволяет подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала. Прорезиненная рукоятка снижает уровень вибрации во время работы и позволяет легко управлять инструментом одной рукой.


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Самовывоз невозможен
Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э - стоимость товара 2890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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