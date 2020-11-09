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Автосигнализация Pharaon LC20

Артикул: 223945
  • Автосигнализация Pharaon LC20 - фото 1
  • Автосигнализация Pharaon LC20 - фото 2
  • Автосигнализация Pharaon LC20 - фото 3
Автосигнализация Pharaon LC20 - фото 1
Автосигнализация Pharaon LC20 - фото 2
Автосигнализация Pharaon LC20 - фото 3
3 380 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 223945
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPharaon
Тип товараАвтосигнализация
Дальность действия, м1000
Обратная связьесть
Брелок в комплектеесть
Брелок с ЖК дисплееместь
Комплектациясигнализация, документация, упаковка
ПроизводствоКитай
Сигнализация PHARAON LC-20 объединяет высокий уровень защиты от различных способов угона и обширные сервисные возможности. Система обладает улучшенным алгоритмом шифрования, что дает надежную защиту от электронного взлома. Дистанционная активация режима антиограбления (Anti Car-hijack) включает реле блокировки двигателя, позволяя остановить угоняемый автомобиль. Шесть встроенных силовых реле упрощают и сокращают по времени процесс монтажа системы, т.к. не требуется дополнительной установки внешних реле при подключении к силовым цепям центрального замка дверей, аварийной сигнализации, привода багажника и т.д. Управление функциями сигнализации осуществляется с помощью многофункционального 5-кнопочного брелока-коммуникатора на расстоянии до 1000 метров. Логичность символов на дисплее и кнопках брелока делает управление системой интуитивно понятным. Тревожные сообщения отображаются на крупном ЖК-дисплее на удалении до 1000 метров. По завершении поездки система напомнит о необходимости постановки системы в режим охраны (если водитель забыл это сделать), отправив оповещение на брелок.


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Автосигнализация Pharaon LC20 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3380 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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