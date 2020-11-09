Пила монтажная DeWalt D28730

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|Этот товар можно купить в рассрочку от 2 327 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|DeWalt
|Тип товара
|Пила монтажная
|Глубина пропила
|115 мм
|Диаметр диска
|355 мм
|Конструкция
|настольная
|Лазерный маркер
|нет
|Мощность
|2300 Вт
|Антивибрационная система
|нет
|Подключение пылесоса
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Ширина пропила
|137 мм
|Тормоз двигателя
|нет
|Тип
|монтажная
|Пылесборник
|нет
|Подсветка
|нет
|Питание
|от сети
|Плавный пуск
|нет
|Плавная регулировка скорости
|нет
|В кейсе
|нет
|Количество скоростей работы
|1
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|57
|Ширина, см
|36
|Высота, см
|45
|Вес, кг
|18.5
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