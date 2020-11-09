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Углошлифовальная машина Dewalt DWE4559

Артикул: 222080
Углошлифовальная машина Dewalt DWE4559
13 250 руб. 
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+ 230 КэтКоинов
Артикул: 222080
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 209 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность2400 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска230 мм
Диаметр посадочного отверстия22 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска6500 об/мин
Блокировка кнопки включенияда
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокнет
В кейсенет
Фиксация шпинделяда
Длина, см52
Ширина, см14.5
Высота, см14.5
Вес, кг5.5
Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4559 для шлифовки поверхностей, обдирки, отрезания небольших деталей. Мощный 2400-ваттный двигатель способствует отличной производительности. Он оснащен системой пылеудаления, которая защищает его от попадания абразивной пыли. Это предотвращает износ и повреждение изоляции, что увеличивает срок службы инструмента. Положение защитного кожуха регулируется безынструментальным способом, что очень удобно. Модель поставляется в комплекте с антивибрационной рукояткой, которая гасит большую часть вибрации, приходящейся на руку оператора.


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Самовывоз невозможен
Углошлифовальная машина Dewalt DWE4559 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13250 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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