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Фен Beurer HC80 2200Вт черный

Артикул: 221892
Фен Beurer HC80 2200Вт черный
3 990 руб. 
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+ 60 КэтКоинов
Артикул: 221892
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBeurer
Тип товараФены
В комплектедиффузор, концентратор
Вес, кг0,506
Дополнительная информацияСъемный предохранительный фильтр, петля для подвешивания
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева3
Мощность2200
Функцииионизация, функция Triple Ionic
Фен Beurer HC80 – стильное воплощение, практичный черный оттенок, высокое качество модели. Всего есть три уровня нагрева и два уровня вентиляции. Подключив функцию ионизации, вы позаботитесь о здоровье и красоте своих волос. Такая технология придаст локонам блеска и мягкости. Есть профессиональная узкая насадка, а также диффузор для создания дополнительного объема. За безопасность отвечает специальная защита от перегрева. Для удобного хранения есть проушина, за которую можно подвесить фен. Удобный компактный прибор поможет быстро делать модные укладки. 


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Фен Beurer HC80 2200Вт черный - данный товар вы можете купить по цене по цене 3990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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