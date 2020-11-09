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Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой

Артикул: 221169
  • Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 1
  • Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 2
  • Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 3
  • Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 4
  • Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 5
  • Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 6
  • Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 7
  • Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 8
  • Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 9
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 1
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 2
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 3
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 4
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 5
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 6
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 7
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 8
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - фото 9
35 880 руб. 
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+ 1184 КэтКоинов
Артикул: 221169
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараМонтировка
Особенностистальная тренога
Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой – удобная и устойчивая монтировка для небольшой оптической трубы. Она прекрасно подойдет для установки зеркально-линзового телескопа диаметром до 200 мм, короткофокусного рефрактора или рефлектора Ньютона с апертурой до 150 мм. Возможность изменить угол наклона полувилки на 45° позволит использовать монтировку для фиксирования и длиннофокусных телескопов. Оптическая труба крепится при помощи «ласточкиного хвоста» и небольшого фиксирующего винта. Во время наведения не чувствуются вибрации или люфт. Ход монтировки плавный, без рывков. Для ориентирования трубы используются ручки тонких движений. При желании можно использовать и управление в свободном режиме. Возможности монтировки прекрасно подходят для изучения астрономических объектов, ландшафтных наблюдений или слежения за объектами в околозенитной области. Стальная тренога, входящая в комплект поставки, устойчива и выдерживает нагрузку до 9 кг. Высота ножек регулируется в широком диапазоне. Есть лоток для аксессуаров.


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Монтировка Sky-Watcher AZ5 со стальной треногой - этот товар вы можете купить по цене 35880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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