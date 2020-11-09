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Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой

Артикул: 221164
  • Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 1
  • Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 2
  • Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 3
  • Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 4
  • Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 5
  • Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 6
Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 1
Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 2
Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 3
Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 4
Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 5
Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 6
35 880 руб. 
Купить
+ 1184 КэтКоинов
Артикул: 221164
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендSky-Watcher
Тип товараМонтировка
Особенностистальная тренога
Sky-Watcher EQ3 – это жесткая экваториальная монтировка для визуальных наблюдений и астрофотографии. Монтировка позволяет компенсировать суточное движение небесных тел. Выверенная механика обеспечивает плавный и точный ход оптической трубы. Червячные передачи по обеим осям дают возможность поворачивать трубу на 360 градусов. Монтировка снабжена металлическими установочными кругами, позволяющими быстро подготовить устройство к работе. Для астрофотографии рекомендуется дополнить монтировку моторными приводами (приобретаются отдельно).


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Самовывоз невозможен
Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 35880 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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