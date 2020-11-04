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Память DDR2 Patriot 2Gb Signature Line (PSD22G80026)

Артикул: 109885
Память оперативная DDR2 Patriot 2Gb 800MHz (PSD22G80026)
1 530 руб. 
1 600 руб. 
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Артикул: 109885
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPatriot
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR2
Тактовая частота800 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)6
Вес, кг0.03
Высота, см5.4
Длина, см17
Количество в упаковке1
Объем одного модуля2 Гб
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.8 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способность6400 Мб/с
2-гигабайтная оперативная память Patriot Signature [PSD22G80026] применяется в офисных рабочих станциях и домашних компьютерах, использующих память, относящуюся к типу DDR2. Модуль памяти отличается высокой степенью надежности, и может использоваться в системах, работающих с нагрузкой выше средней. Устройство подойдет для использования как в качестве единственного модуля памяти, так и для применения в комбинации с аналогичными модулями. Модуль памяти Patriot Signature [PSD22G80026] использует тактовую частоту 800 МГц. Устройство может работать на частотах 400, 577 и 633 МГц. Пропускная способность модуля памяти равна 6400 МБ/с. Модель соответствует таймингам 6-6-6-18. Для питания модуля памяти используется напряжение 1.8 В. Высота устройства равна 31 мм. Модуль памяти поставляется в компактной упаковке, конструктивное исполнение которой позволяет ознакомиться с внешним видом устройства. В наличии наклейка, на которой содержится информация об основных технических характеристиках памяти.


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Память DDR2 Patriot 2Gb Signature Line (PSD22G80026) - стоимость товара 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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