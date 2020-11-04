8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Thermaltake ATX 500W TR2S TRS-500AH2NK80+

Артикул: 109312
  • Блок питания Thermaltake ATX 500W TR2S TRS-500AH2NK80+ - фото 1
  • Блок питания Thermaltake ATX 500W TR2S TRS-500AH2NK80+ - фото 2
  • Блок питания Thermaltake ATX 500W TR2S TRS-500AH2NK80+ - фото 3
Блок питания Thermaltake ATX 500W TR2S TRS-500AH2NK80+ - фото 1
Блок питания Thermaltake ATX 500W TR2S TRS-500AH2NK80+ - фото 2
Блок питания Thermaltake ATX 500W TR2S TRS-500AH2NK80+ - фото 3
4 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 109312
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендThermaltake
Тип товараБлок питания
Вес, кг3
Питание видеокарты2х(6+2) pin
Питание мат. платы и процессора20+4 pin
Размер вентилятора(ов), мм120
Размеры (ВхДхШ), см8.6х14х15
Разъемы SATA, шт5
Сертификат 80 PLUSпростой
Количество вентиляторов1
Мощность, Вт500
Состояние товарановый
Форм-факторATX
Блок питания Thermaltake TR2 S 500W [TRS-0500P-2] оснащен одними из самых качественных деталей в линейке блоков, здесь есть охлаждающая система, активно работающая при перегревании аппарата. У проводов имеется прочнейшая оплетка - слой защиты кабелей. БП идеальней всего подходит для исполнения постоянных задач у изделий компьютерного класса. Встроенный в коробку блока небольшой вентилятор холодным потоком воздуха пройдется по всем частям и каждому компоненту, без излишнего шума и трат энергии. Устройство Thermaltake TR2 S 500W создано по стандарту ATX с сертификатом Standart. Основная мощность БП равна 500 Вт, линия стабилизации 12 В выдает мощность в 420 Вт. Сетевое напряжение при входе - 230 В. Два кабеля (питание процессора и основной) в длину по 50 см каждый, поэтому БП можно установить на приличном расстоянии от вашей техники. Время, которое устройство проработает до отказа около 100 000 часов. Блок может крепится через крепежный комплект к нужному устройству. Умеренная цена на Thermaltake - это еще одно достоинство данного БП.

Видео:

Видеообзор на Блок питания Thermaltake ATX 500W TR2S TRS-500AH2NK80+

Видеообзор Блок питания Thermaltake ATX 500W TR2S TRS-500AH2NK80+



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Блок питания Thermaltake ATX 500W TR2S TRS-500AH2NK80+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...