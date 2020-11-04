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Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black

Артикул: 109199
  • Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 1
  • Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 2
  • Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 3
  • Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 4
  • Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 5
  • Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 6
Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 1
Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 2
Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 3
Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 4
Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 5
Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 6
1 470 руб. 
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Артикул: 109199
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLogitech
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г91
Время работы, дней540
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши1xAA
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки, поддержка MacOS
Радиус действия беспроводной связи, м25
Размеры (ШxВxД), мм68x38x105
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветчерный
Разрешение оптического сенсора, dpi1000
Тип соединениябеспроводное
Беспроводная мышь Logitech M280 изготовлена в современном дизайне и оснащена светодиодным сенсором с разрешением 1000 dpi. Датчик обеспечивает точную и чуткую отзывчивость на движение руки, придавая четкое позиционирование курсору. Повышенная точность придает большую скорость и эффективность в работе. Мышь Logitech M280 проста в управлении. Она оснащена двумя клавишами и колесиком прокрутки. Питание устройства обеспечивает батарейка АА, заряда которой хватает на 240 дней автономной работы. Модель Logitech M280 оснащена функцией энергосбережения: мышь автоматически переводится в «спящий» режим, когда не используется. Опция позволяет сохранить заряд элемента питания. Подключение мыши Logitech M280 происходит через USB-ресивер, радиус действия которого составляет 25 м. Корпус данной модели имеет эргономичную форму и оснащен мягкими прорезиненными вставками, которые обеспечивают приятные тактильные ощущения и делают захват более крепким.


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Самовывоз невозможен
Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black – стоимость товара 1470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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