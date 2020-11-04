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Смеситель для раковины Rossinka S35-15

Артикул: 103438
  • Смеситель для раковины Rossinka S35-15 - фото 1
  • Смеситель для раковины Rossinka S35-15 - фото 2
Смеситель для раковины Rossinka S35-15 - фото 1
Смеситель для раковины Rossinka S35-15 - фото 2
4 789 руб. 

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3 990 руб. 

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Артикул: 103438
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус)
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция S35
filter_noneТовар входит в коллекцию S35

Коллекция S35

БрендRossinka
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий1
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива96 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Россия
Высота излива55 мм
Тип управленияоднорычажный
Длина, см30
Ширина, см17
Высота, см8
Вес, кг1.4
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка., комплектуется гигиеническим душем. Монтаж - на борт


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Самовывоз невозможен
Смеситель для раковины Rossinka S35-15 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4789 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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