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Смеситель для душа Lemark Atlantiss LM3223C

Артикул: 103283
  • Смеситель для душа Lemark Atlantiss LM3223C - фото 1
  • Смеситель для душа Lemark Atlantiss LM3223C - фото 2
Смеситель для душа Lemark Atlantiss LM3223C - фото 1
Смеситель для душа Lemark Atlantiss LM3223C - фото 2
6 397 руб. 

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5 690 руб. 

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Артикул: 103283
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус, 1 год на душевые принадле
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Atlantiss
filter_noneТовар входит в коллекцию Atlantiss

Коллекция Atlantiss

БрендLemark
Тип товараСмесители для душа
Аэратор в комплектенет
Кол-во монтажных отверстий1
Термостатнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастенный
Запорный клапанкерамический картридж
Держатель для душа в комплектенет
Встраиваемыйда
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Чехия
Тип управленияоднорычажный
Длина, см20
Ширина, см15
Высота, см10
Вес, кг0.6
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный


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Самовывоз невозможен
Смеситель для душа Lemark Atlantiss LM3223C - по цене 6397 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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