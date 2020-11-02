Станок лобзиковый Зубр ЗСЛ-90

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Зубр
|Тип товара
|Станок лобзиковый
|Вес, кг
|11.5
|Высота пропила
|50 мм
|Высота, см
|33
|Длина, см
|58.5
|Количество скоростей
|1
|Комплект поставки
|Лобзиковый станок, Пильное полотно, Защитный кожух, Резиновые опоры, Угловой транспортир, Комплект ключей, Крепление, Крепление, Упаковка.
|Мощность
|90 Вт
|Скорость вращения
|1450 движ/мин
|Угол наклона
|0-45 град
|Ширина пропила
|3 мм
|Ширина, см
|28.5
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