Шуруповерт Зубр ЗСШ-550-45

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|Официальная гарантия производителя — 2 года
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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Зубр
|Тип товара
|Шуруповерт
|Вес, кг
|1.94
|Высота, см
|24.5
|Длина, см
|29
|Импульсный режим
|нет
|Кейс в комплекте
|нет
|Количество скоростей работы
|1
|Макс. число оборотов холостого хода
|4500 об./мин.
|Максимальный крутящий момент
|10 Н/м
|Тип патрона
|под биты
|Тормоз двигателя
|нет
|Ширина, см
|7.8
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