Машинка для бикини дизайна Gezatone Dp511

Гладкая женская кожа всегда была признаком ухоженности и аккуратности. Именно поэтому удаление нежелательных волос на теле уже давно является обязательной процедурой для каждой современной женщины. НОВАЯ МАШИНКА ДЛЯ БИКИНИ-ДИЗАЙНА GEZATONE 3 В 1 ПОЗВОЛИТ ВАМ УДАЛЯТЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ МЯГКО И БЫСТРО, ЛЕГКО И УДОБНО, ДОМА ИЛИ В ЛЮБОМ УДОБНОМ МЕСТЕ. Особенности и преимущества машинки La Piquette Великолепно удаляет волосы на руках, ногах, в зоне бикини, в области подмышек и других чувствительных зонах. Три лезвия для удаления волос разной длины. Благодаря универсальной микро-USB можно заряжать машинку в любом месте и в любое время. Комфортная и легкая в применении. Легко чистится. 8 причин приобрести машинку для стрижки и бритья Gezatone Машинка для бикини дизайна незаменима в путешествиях и поездках Компактный и стильный дизайн позволит всегда держать под рукой и воспользоваться в нужный момент. Машинка для бритья волос gezatone не требует дополнительных расходов на батарейки, или сопутствующие товары. Не требует ежедневной зарядки, так как одной зарядки прибора хватает на 30 минут непрерывной работы. Триммер для бикини gezatone не оставляет на коже покраснений и раздражений. После депиляции машинкой LA PIQUETTE DP511 не бывает осложнений и вросших волос. Возможность подстричь волосы выбрав желаемую длину или гладко выбрить. Благодаря компактным размерам (5х7 см) этой «стильной штучке» всегда найдется место в Вашей косметичке. Меры предосторожности Не мочите устройство. Всегда выключайте устройство, когда оно не используется и перед его чисткой. Не используйте для области бровей. Используйте только на сухой, чистой коже без кремов. Не вскрывайте устройство. Используйте устройство строго по назначению. В целях соблюдения гигиены устройство следует использовать только одному человеку. Чтобы избежать травм и повреждений, держите работающее устройство подальше от волос на голове, бровей, ресниц, одежды, кистей и т.д. Противопоказания Не используйте устройство на раздраженной коже или коже с варикозом вен. Не используйте на коже с родимыми пятнами, родинками. Не используйте на поврежденных участках кожи ссадинах или порезах без предварительной консультации с врачом. Технические характеристики Параметры зарядного устройства / порта USB: DC 5 В, не менее 50 мА (в комплект не входит). Встроенный аккумулятор: Ni-Mh; 2,4 В; 500 мАч Комплектация Машинка для стрижки волос - 1 шт. Защитный колпачок - 1 шт. USB-кабель - 1 шт. Щеточка для чистки прибора - 1 шт. Сумка для хранения - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.