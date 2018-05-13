Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids

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|Бренд
|Omron
|Тип товара
|Ингалятор (небулайзер)
|Адаптер питания
|есть
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Тип ингалятора
|компрессорный
|Тип маски
|взрослая, детская, детская малая
|Вес, кг
|0.27
|Высота, см
|7.2
|Длина, см
|14.2
|Емкость резервуара для лекарства, мл
|7
|Производство
|Китай
|Сумка в комплекте
|нет
|Ширина, см
|9.8
Ингалятор Omron С24 Kids представляет собой компрессорный небулайзер, предназначенный для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей у всей семьи. Его действие положительно сказывается как на верхних, так и на глубоких и средних дыхательных органах. Благодаря способности дробления лекарственных препаратов, отваров или настоек в мелкодисперсный пар, лекарственные вещества проникают глубоко и эффективно воздействуют на пораженные участки. Ингалятор Omron С24 подходит для всех, в комплекте имеется три маски различных размеров и два детских аксессуара.
Особенности:
Комплектация:
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13.05.2018
подходит детям грудного возраста, яркий дизайн
Недостатки:
нет!
Комментарий:
Этот небулайзер у нас почти с рождения ребенка. Он рассчитан на детей по всем параметрам: игрушки - чудо! Оценили это, правда, спустя месяца три, когда он стал обращать внимание на яркие вещи. Отдельно надо сказать о масках: есть не только для взрослых и детей, но и для младенцев, чем мы и пользуемся. Прилежит к голове крепко, вроде, не передавливает. Используем для увлажнения слизистой, как профилактику легочных заболеваний, пару раз лечили им кашель - продувало. А так, планы на этот небулайзер большие - надеемся, что и дальше будет служить. Маску для ребенка еще планируем пользовать, на вырост, а эта, глядишь - и новому младенцу пригодится :)
13.05.2018
Легкий, удобный, есть чехол для хранения, компрессорный, в наборе 3 маски, работает от розетки, не шумит, очень яркий по дизайну, детей не было проблем посадить на процедуры, в комплекте есть игрушки, которые для младшей просто незаменимы.
Недостатки:
Пожалуй их нет.
Комментарий:
Купили, когда вышли из больницы, в которой пролежали почти месяц. Просто в панике, не зная, за что хвататься, чтобы не болели, купила небулайзер. Оказалось, что очень полезная и нужная штука в доме. При наличии мелких без него просто никак нельзя. Используем часто, особенно сейчас, когда вирусы повсюду, впереди сезон гриппа, надеюсь, обойдемся без проблем. Отличная модель. Очень хорошо продумана, до мельчайших деталей. Очень полезный аппарат.
13.05.2018
быстро излечивает и насморк и кашель, не пугает ребенка, яркий и красивый, надежен в работе
Недостатки:
нет
Комментарий:
У нас такая беда, как постоянные сопли у ребенка, из-за этого месяцами пропускаем сад. Несколько недель назад ребенок простыл, видимо промочил ноги. Температуры не было, а вот кашель ужасный и сопли ручьем. Мы частые гости у нашего педиатра, поэтому она посоветовала купить нам небулайзер. Так и сделали и довольны. Выбрала эту модель с расчетом и на младшего ребенка, он у меня не любитель всяких приборов - это касается и машинки для стрижки и всего другого. Но с удовольствием делал ингаляции так сказать за компанию (наливала ему просто физ раствор без лекарства). В общем, этот небулайзер отличная вещь и мне нравится, что работает он негромко, намного тише, чем большинство детских игрушек. Удачный выбор и покупка.