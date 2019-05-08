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Шлифмашина угловая Bort BWS-905-R

(1)
Артикул: 77915
Шлифмашина угловая Bort BWS-905-R
3 280 руб. 
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+ 82 КэтКоинов
Артикул: 77915
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBort
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность900 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска125 мм
Диаметр посадочного отверстия22.2 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска11000 об/мин
Блокировка кнопки включенияда
Регулировка частоты вращенияесть
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокнет
В кейсенет
Фиксация шпинделяда
Длина, см32
Ширина, см8
Высота, см14
Вес, кг1.8

Видео:

Видеообзор на Шлифмашина угловая Bort BWS-905-R

Видеообзор Шлифмашина угловая Bort BWS-905-R



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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08.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Удобная,можно работать одной рукой .Плавное переключение,доступ к щеткам.

Самовывоз невозможен
Шлифмашина угловая Bort BWS-905-R - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3280 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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