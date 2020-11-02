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Массажная накидка Gezatone AMG387 3D Pad

Артикул: 76471
  • Массажная накидка Gezatone AMG387 3D Pad - фото 1
  • Массажная накидка Gezatone AMG387 3D Pad - фото 2
Массажная накидка Gezatone AMG387 3D Pad - фото 1
Массажная накидка Gezatone AMG387 3D Pad - фото 2
13 900 руб. 

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11 300 руб. 

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Артикул: 76471
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 317 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоТайвань
Высота, см19
Длина, см90
Ширина, см55
Вес, кг4.1

Массажер Gezatone Amg387 накидка 3D Pad представляет собой массажер, рекомендуемый для домашнего использования. Укрепляется на обычное кресло или стул. Блок для массажа шейного отдела регулируется по высоте. Роликовый массаж эффективно разминает мышцы, избавляет от усталости и стресса, поднимает настроение. Функция инфракрасного прогрева усиливает лечебный эффект от массажа, выполняемого массажером Gezatone Amg387 накидка 3D Pad

Особенности:
  • Обеспечивает глубокий роликовый массаж;
  • Снимает напряжение, улучшает кровообращение и предотвращает развитие остеохондроза;
  • Для массажа шеи предусмотрена отдельная пара массажных роликов;
  • 6 массажных режимов;
  • 3 автоматические программы комплексного массажа;
  • Подушка для шеи с регулятором высоты;
  • Имеется функция вибромассажа, помогающая избавиться от симптомов хронической усталости;
  • Функция подогрева обеспечивает больший эффект от массажных процедур;
  • Надежное крепление накидки на обычное кресло или стул;
  • Простое, интуитивно понятное управление при помощи выносного пульта управления;
  • Идеально для использования людьми, ведущими малоподвижный образ жизни.
Комплектация:
  • Массажер Gezatone Amg387 накидка 3D Pad;
  • Руководство;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видеообзор на Массажная накидка Gezatone AMG387 3D Pad

Видеообзор Массажная накидка Gezatone AMG387 3D Pad

 



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Самовывоз невозможен
Массажная накидка Gezatone AMG387 3D Pad – стоимость товара 13900 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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