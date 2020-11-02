Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-WPA4220KIT

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|TP-Link
|Тип товара
|Wi-Fi адаптер
|Дополнительно
|индикатор Power, web-интерфейс
|Защита информации
|128-бит AES Encryption, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2, WPA, WEP
|Интерфейс подключения
|Ethernet
|Количество внешних антенн
|нет
|Макс. скорость беспроводного соединения
|300 Мбит/с
|Стандарт беспроводной связи
|802.11n, 802.11b, 802.11g
|Тип
|адаптер PowerLine
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