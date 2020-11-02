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Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый

Артикул: 72442
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 - фото 3
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 - фото 1
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 - фото 2
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 - фото 3
1 880 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 72442
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTP-Link
Тип товараWi-Fi роутер
3Gда
4Gда
Высота, см2,2
Длина, см6.7
Защита информацииWEP
Количество внутренних антенн1
Макс. скорость беспроводного соединения300 Мбит/с
Маршрутизаторда
Стандарт беспроводной связи802.11 b/g/n
Частота связи Wi-Fi2.4 ГГц
Ширина, см7,4
Совместный доступ к мобильному 3G/4G-подключению, совместимость более чем со 120 моделями UMTS/HSPA/EVDO 3G USB-модемов. Компактный размер и лгкий вес позволят взять устройство в дорогу и обеспечить совместный доступ в Интернет по сети 3G/4G. Скорость беспроводного подключения до 300 Мбит/с. Три рабочих режима: 3G/4G-роутер, клиент-роутер (WISP), портативная точка доступа. Благодаря автоматическому переключению между 3G/4G и WAN, TL-MR3020 обеспечивает непрерывное соединение с Интернет


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Самовывоз невозможен
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1880 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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