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Жесткий диск WD Black 2Tb (WD2003FZEX)

Артикул: 66328
  • Жесткий диск WD Original SATA-III 2Tb WD2003FZEX Black (7200rpm) 64Mb 3.5 - фото 1
  • Жесткий диск WD Original SATA-III 2Tb WD2003FZEX Black (7200rpm) 64Mb 3.5 - фото 2
  • Жесткий диск WD Original SATA-III 2Tb WD2003FZEX Black (7200rpm) 64Mb 3.5 - фото 3
Жесткий диск WD Original SATA-III 2Tb WD2003FZEX Black (7200rpm) 64Mb 3.5 - фото 1
Жесткий диск WD Original SATA-III 2Tb WD2003FZEX Black (7200rpm) 64Mb 3.5 - фото 2
Жесткий диск WD Original SATA-III 2Tb WD2003FZEX Black (7200rpm) 64Mb 3.5 - фото 3
10 010 руб. 
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+ 64 КэтКоинов
Артикул: 66328
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWestern Digital
Тип товараЖесткий диск
Вес, кг0.75
Высота, см2.6
Длина, см15
Объем2 Тб
Объем буферной памяти64 Мб
Скорость вращения7200 об/мин
ТипHDD
Форм-фактор HDD, дюйм3.5
Жесткий диск для ПК, внутренний HDD, линейка WD Black, 7200rpm, 2Tb, 64Mb, форм-фактор 3.5 дюйма, интерфейс SATAIII


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Самовывоз невозможен
Жесткий диск WD Black 2Tb (WD2003FZEX) - купить по цене 10010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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