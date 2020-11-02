Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sky-Watcher
|Тип товара
|Телескопы
|Тип телескопа
|рефлектор
|Оптическая схема
|Ньютон
|Диаметр объектива
|76 мм
|Фокусное расстояние объектива
|700 мм
|Максимальное увеличение
|152x
|Установка
|напольная
|Монтировка
|азимутальная
|Материал штатива
|алюминий
|Вес, кг
|1.8
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