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ИБП Powercom RPT-1000A EURO 600W

Артикул: 55703
ИБП Powercom RPT-1000A EURO 600W
4 990 руб. 
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+ 60 КэтКоинов
Артикул: 55703
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPowercom
Тип товараИБП
Вес, кг4.5
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи3
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияCEE 7 (евророзетка)
ПроизводствоКитай
Общее количество выходных разъёмов питания3
Максимальная поглощаемая энергия импульса460 Дж
Защита телефонной линиинет
Время переключения на батарею4 мс
Защита локальной сетинет
Длина, см28
Выходная мощность600 ВА / 360 Вт
Высота, см14
Входное напряжение160-275 В
Время работы при полной нагрузке13 мин
Ширина, см10
ИБП Powercom RPT-1000A EURO. Входное напряжение - 160-275 В. 3 выходных розетки типа EURO.


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ИБП Powercom RPT-1000A EURO 600W - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4990 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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