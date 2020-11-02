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Уличный светильник Arte lamp Bremen A1014FN-1BK

Артикул: 53375
Уличный фонарь Arte Lamp BREMEN A1014FN-1BK
1 180 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 53375
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Bremen
filter_noneТовар входит в коллекцию Bremen
БрендArte Lamp
Тип товараУличное освещение
Тип осветительного приборауличный фонарь
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал плафонастекло
Высота, см45
Длина, см17
Ширина, см17
Вес, кг1.05
Уличный фонарь. Материал арматуры: Алюминий. Цвет арматуры: Черный. Страна-производитель: Италия.


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Самовывоз невозможен
Уличный светильник Arte lamp Bremen A1014FN-1BK - стоимость товара 1180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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