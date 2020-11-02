Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(861)205-74-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бассейн Intex 28120 Easy Set 3853л

Артикул: 46034
Бассейн Intex 28120 Easy Set 3853л
3 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 46034
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендIntex
Тип товараБассейн
Возраствзрослый
Тип бассейнанадувной
Объем, л3853
Длина, см305
Ширина, см305
Высота, см76
Материалвинил
Вес, кг8.6
Тип товарабассейн надувной

Круглый надувной бассейн Intex 28120 - это популярная модель семейного надувного бассейна серии Easy Set. Такие бассейны легко устанавливаются на любую твердую поверхность и не нуждаются в насыпке песка. Просто надуйте верхнее надувное кольцо и при заполнении бассейна водой, он расправится и примет нужную форму. Трехслойные стенки обеспечивают бассейну прочность, воду из бассейна можно слить через широкий сливной клапан.


Размеры бассейна 305x76 см.
Объем (при 80% заполнении) 3853 л.
Вес в упаковке 11,6 кг.



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Бассейн Intex 28120 Easy Set 3853л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...