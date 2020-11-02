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Монопод Mango Device Look MD-SM10, Black

Артикул: 45302
Монопод Mango Device Look MD-SM10, Black
780 руб. 
990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 45302
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMango
Тип товараМонопод
Вес, кг0.18
Высота, см4
Длина, см24
Ширина, см8

Монопод Mango Device Look MD-SM10, Black – ручной штатив-монопод, предназначенный для создания селфи-снимков. Качественная сталь, используемая для изготовления устройства, отличается высокой прочностью. Мобильное устройство надежно удерживается в специальной рамке, полностью исключая падение. Удобная ручка и ремешок на запястье создают комфортные условия для использования монопода Mango Device Look MD-SM10, Black.

Особенности:
  • Интерфейс – Bluetooth;
  • Емкость аккумулятора 60 мАч;
  • Время работы – 20 часов;
  • Время ожидания в спящем режиме – 72 часа;
  • Время зарядки – 30 минут;
  • Максимальная длина – 80 см;
  • Bluetooth кнопки в самом устройстве;
  • Мгновенная синхронизация с мобильным устройством;
  • Материал выдвижного механизма – сталь;
  • Прочное закрепление мобильного устройства;
  • Цвет – черный;
  • Русифицированная инструкция.
Комплектация:
  • Монопод Mango Device Look MD-SM10, Blac;
  • Кабель USB;
  • Ремешок;
  • Упаковка-блистер.


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Монопод Mango Device Look MD-SM10, Black - данный товар вы можете купить по цене по цене 780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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