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Детектор Bosch GMS 100 M Prof (0601081100)

Артикул: 38382
Детектор Bosch GMS 100 M Prof (0601081100)
6 630 руб. 
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+ 116 КэтКоинов
Артикул: 38382
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товара

Детектор BOSCH GMS 100 M – это компактный прибор профессионального класса, предназначенный для обнаружения скрытой проводки, труб и арматуры. Детектор распознает черные/цветные металлы, электрические провода под напряжением. Не требует калибровки. Для удобства переноски оснащен удобной петлей на руку.

Технические характеристики детектора BOSCH GMS 100 M
  • Глубина обнаружения (макс.): 100 мм;
  • Глубина обнаружения стали (макс.): 100 мм;
  • Глубина обнаружения меди (макс.): 80 мм;
  • Глубина обнаружения электропроводки (макс.): 50 мм;
  • Автоматическое отключение: 5 мин;
  • Источник питания: 1 х 9 В 6LR61
  • Защита от воды и брызг: IP 54;
  • Габариты (Д х Ш х В): 200 х 85 х 32 мм;
  • Вес нетто: 260 г.
Описание детектора BOSCH GMS 100 M

Детектор BOSCH GMS 100 M – это профессиональный прибор для обнаружения арматуры, труб и электропроводки под напряжением в стенах. Данный прибор необходим для исключения ошибок при проведении сантехнических, монтажных, отделочных работ и прокладке электрики. Несмотря на то, что прибор относится к профессиональному классу, он пользуется популярностью и у частных пользователей, которые предпочитают делать ремонт самостоятельно и заботятся о своей безопасности.

Детектор отличается высокой чувствительностью и точностью. Модель позволяет обнаружить стальную арматуру на глубине до 10 см, медные трубы на глубине до 8 см и электропроводку под напряжением на глубине до 5 см.

Отличительная особенность данной модели – ее простота. Детектор не требует предварительной калибровки, она осуществляется автоматически, что позволяет избежать ошибок и неточностей. На корпусе есть всего одна кнопка – она отвечает за включение и выключение детектора и за активацию сигнала. По завершении поиска прибор сигнализирует о результате звуком и цветом светодиодного кольца: красный – обнаружение объекта, желтый – объект на глубине либо рядом, зеленый – объект не обнаружен. В центре светодиодного кольца есть отверстие, через которое опасные точки можно отметить маркером. Результат также отображается на дисплее со шкалой.

Как и положено прибору-профессионалу, BOSCH GMS 100 M защищен от воздействия влаги и брызг и может использоваться вне помещения даже в дождливую погоду.



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Детектор Bosch GMS 100 M Prof (0601081100) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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