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Газонокосилка Bosch ARM 34 (06008A6101)

Артикул: 37948
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
8 470 руб. 
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Артикул: 37948
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараГазонокосилка электрическая
Высота, см42.5
Длина, см61
Максимальная высота скашивания7 см
Минимальная высота скашивания2 см
Мощность электрического двигателя1300 Вт
Питание электрического двигателяот сети
Ширина скашивания34 см
Ширина, см41
Травосборник в комплектеесть
Объем травосборника, л40
Вес, кг11
Регулировка высоты скашиванияесть
Самоходнаянет
Функция мульчированиянет
Ширина скашивания - 34 см. Мощность - 1.3 кВт


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Самовывоз невозможен
Газонокосилка Bosch ARM 34 (06008A6101) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8470 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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