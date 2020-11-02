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Стабилизатор Ресанта АСН-10000 /1-ЭМ

Артикул: 35748
Стабилизатор Ресанта АСН-10000 /1-ЭМ
17 690 руб. 

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Артикул: 35748
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендРесанта
Тип товараСтабилизатор
Входное напряжение140-260
Типэлектромеханический
Установканапольный
Активная мощность10000
Максимальное входное напряжение, В260
Минимальное входное напряжение, В140
Отображение информациицифровой
Полная мощность10000
Вес, кг27
Высота, см18,3
Длина, см40
Ширина, см32,3

Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН 10000/1-ЭМ используется для защиты от перепадов напряжения и короткого замыкания высокоточного оборудования суммарной мощностью до 10 кВт. Встроенные фильтры предотвращают искривление частотной синусоиды. Устройство отличается высокой точностью выходного напряжения - 220В +/-2%. Уязвимые элементы устройства защищены металлическим корпусом.

Характеристики:

Количество фаз:Одна
Габариты, мм:длина 400 ширина 323 высота 183
Класс защиты:IP20 (негерметизирован)
КПД не менее, %:97
Масса, кг:24
Мощность, ВА:10000
Мощность, кВт:10
Относительная влажность, %:80
Разъёмы:клеммная колодка
Гарантия:1 год
Климатическое исполнение:УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150, установка в помещении
Входная частота, Гц:50
Охлаждение:естественное
Форма выходного сигнала:чистый синус
Диапазон входных напряжений(предельный), В:от 140 до 260
Процент отклонения выходного напряжения, %:2
Дополнительно:номинальная мощность равная 10 кВа при входном напряжении не ниже 190 вольт 10 кВт
Термозащита:есть
Выходная частота, Гц:50
Выходное напряжение, В:220
Диапазон температуры окружающей среды,°С:от 0 до 45
Дисплей:аналоговые стрелочный вольтметр и амперметр
Срок службы:4 года
Байпас:Есть
Способ размещения:настольный или напольный
Системы защиты:высоковольтная защита (В) 260±5
Скорость переключения одного канала, мс:10
Тип стабилизатора:электромеханический


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Самовывоз невозможен
Стабилизатор Ресанта АСН-10000 /1-ЭМ - купить по цене 17690 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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