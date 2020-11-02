Стабилизатор Ресанта АСН-10000 /1-ЭМ

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|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Стабилизатор
|Входное напряжение
|140-260
|Тип
|электромеханический
|Установка
|напольный
|Активная мощность
|10000
|Максимальное входное напряжение, В
|260
|Минимальное входное напряжение, В
|140
|Отображение информации
|цифровой
|Полная мощность
|10000
|Вес, кг
|27
|Высота, см
|18,3
|Длина, см
|40
|Ширина, см
|32,3
Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН 10000/1-ЭМ используется для защиты от перепадов напряжения и короткого замыкания высокоточного оборудования суммарной мощностью до 10 кВт. Встроенные фильтры предотвращают искривление частотной синусоиды. Устройство отличается высокой точностью выходного напряжения - 220В +/-2%. Уязвимые элементы устройства защищены металлическим корпусом.
Характеристики:
|Количество фаз:
|Одна
|Габариты, мм:
|длина 400 ширина 323 высота 183
|Класс защиты:
|IP20 (негерметизирован)
|КПД не менее, %:
|97
|Масса, кг:
|24
|Мощность, ВА:
|10000
|Мощность, кВт:
|10
|Относительная влажность, %:
|80
|Разъёмы:
|клеммная колодка
|Гарантия:
|1 год
|Климатическое исполнение:
|УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150, установка в помещении
|Входная частота, Гц:
|50
|Охлаждение:
|естественное
|Форма выходного сигнала:
|чистый синус
|Диапазон входных напряжений(предельный), В:
|от 140 до 260
|Процент отклонения выходного напряжения, %:
|2
|Дополнительно:
|номинальная мощность равная 10 кВа при входном напряжении не ниже 190 вольт 10 кВт
|Термозащита:
|есть
|Выходная частота, Гц:
|50
|Выходное напряжение, В:
|220
|Диапазон температуры окружающей среды,°С:
|от 0 до 45
|Дисплей:
|аналоговые стрелочный вольтметр и амперметр
|Срок службы:
|4 года
|Байпас:
|Есть
|Способ размещения:
|настольный или напольный
|Системы защиты:
|высоковольтная защита (В) 260±5
|Скорость переключения одного канала, мс:
|10
|Тип стабилизатора:
|электромеханический