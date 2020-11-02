Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(861)205-74-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стабилизатор Ресанта АСН-5000 /1-ЭМ

Артикул: 35746
Стабилизатор Ресанта АСН- 5000 /1-ЭМ
13 390 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

12 220 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 173 КэтКоинов
Артикул: 35746
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 232 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендРесанта
Тип товараСтабилизатор
Входное напряжение140-260
Типэлектромеханический
Установканапольный
Активная мощность5000
Максимальное входное напряжение, В260
Минимальное входное напряжение, В140
Отображение информациицифровой
Полная мощность5000
Вес, кг20
Высота, см18,3
Длина, см39,5
Ширина, см32,5
Типоднофазный
Управлениеэлектромеханическое
Напряжение выходное220 В
Индикациястрелочная
Номинальная мощность5 кВт
Диапазон входных напряжений140 В---260 В
Рабочая частота50 Гц
КПД97 %
Погрешность2 %
Скорость реакции10 В/с
Искажение синусоиды0 %
Защита от перегрузкиесть
Автоматическое отключение при выходе напряжения за границы диапазонаверх
Байпас (Bypass)ручной
Охлаждениеестественное
Диапазон температурот 0 до 45 °С
Относительная влажностьне более 80%
Класс защитыIP20
Вес20 кг

Габариты ДxШxВ

395x325x183 мм


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Стабилизатор Ресанта АСН-5000 /1-ЭМ - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 13390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...