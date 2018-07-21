Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ220ПН

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|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Сварочный аппарат инверторный
|Продолжительность включения при максимальном токе
|70%
|Степень защиты
|IP21
|Температурный диапазон работы
|от 40°C до -10°C
|Тип выходного тока
|постоянный
|Типы сварки
|ручная дуговая (MMA)
|Форсаж дуги
|есть
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21.07.2018
Самое основное достоинство это приемлемая цена .
-варит если даже в сети напряжение меньше 220
- легкий
- имеется дисплей с индикацией
Недостатки:
Пока не наблюдал , надеюсь и не увижу.
Комментарий:
Сварочный аппарат приобретал для себя, для дома.
Пока использовал на даче (с починкой металлического забора справился на УРА )
Особо порадовала его работа при низком напряжении .( на даче с этим проблемы )
В этом году есть задумки смастерить беседку .
21.07.2018
Работает при низком напряжении, регулировка тока, дисплей
Недостатки:
Не заметил
Комментарий:
Бюджетный сварочный инвертор, один из самых надежных, по словам знакомых профессионалов. Я лично использую его в гараже, арматуру там подварить, или петлю прихватить и т.д. Даже при минимальном опыте нормально получается, варю обычно электродом 2мм, но пару раз и тройкой пробовал, поджигает так же бодро и проваривает.
21.07.2018
защита от перегрева и замыкания + легкий
Недостатки:
пока нет
Комментарий:
Переваривал раму на тракторе, на малых токах работает хорошо, держит ровную дугу. Шов получается не хуже заводского, даже без опыта работы. С более толстым металлом справляется неплохо, даже если не выставлять весь ток. В работе вынослив, удобен и безопасен, нареканий у меня никаких нет. В комплекте к аппарату имеется все для полноценной работы.