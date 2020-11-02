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Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ160К(компакт)

Артикул: 35682
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ160К(компакт)
4 900 руб. 
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+ 78 КэтКоинов
Артикул: 35682
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараСварочный аппарат инверторный
Продолжительность включения при максимальном токе70%
Степень защитыIP21
Температурный диапазон работыот 40°C до -10°C
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая (MMA)
Форсаж дугиесть

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 160К компакт – устройство малых габаритов, применяемое для создания неразъёмных соединений на заготовках и изделиях из чёрных металлов. Относится к семейству классических электродуговых инверторов, работающих от стандартной электросети 220В 50 Гц. Малая масса и небольшие габариты делают его идеальным решением для работы в ограниченном пространстве.

Особенности и преимущества модели Ресанта САИ 160К компакт:

  • Несмотря на компактные размеры и небольшую потребляемую мощность, он эффективно работает с электродами вплоть до 4-мм диаметра;
  • Хорошо переносит перепады напряжения в электросети до 20В в обе стороны благодаря встроенному стабилизатору;
  • Демонстрирует высокую стабильность работы при отрицательных температурах до -10 градусов;
  • Обеспечивает равномерную обработку сердечника электрода, что хорошо сказывается на качестве швов. Погрешность на 1 метр непрерывной длины составляет не более 0,5 мм;
  • Надежная функция защиты от залипания электрода на поверхности при сваривании крупных листовых деталей;
  • Интуитивно понятные настройки – лучшее решение для начинающего сварщика-любителя;
  • Грамотное расположение внутренних элементов для защиты от пробоя на корпус аппарата;
  • Достаточная длина всех сварочных проводов, вряд ли придется докупать дополнительные клеммы и дотачивать проводку;
  • Небольшая максимальная потребляемая сила тока, что позволяет пользоваться бытовыми розетками и включаться в простую сеть без прямого подключения к щитку;
  • Может применяться не только для сварки, но и для резки. На максимальной мощности аппарат пережигает листы, трубы, арматуру;
  • Противоударная компоновка элементов в корпусе. Может выдерживать сложные условия эксплуатации, включая небольшие удары и падения;
  • Весьма низкая цена в особенности по сравнению с импортными аналогами.

Комплектация

  • Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160К компакт;
  • Кабель с электрододержателем;
  • Кабель с клеммой заземления;
  • Паспорт изделия;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ160К(компакт)

Видеообзор Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ160К(компакт)



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Самовывоз невозможен
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ160К(компакт) - данный товар вы можете купить по цене по цене 4900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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