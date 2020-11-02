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Сварочная маска Ресанта МС-1

Артикул: 35653
Сварочная маска Ресанта МС-1
1 740 руб. 

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Артикул: 35653
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараСварочная маска
Автоматическое включениеда
Максимальная степень затемненности13 DIN
Минимальная степень затемненности9 DIN
Вес, кг0,49
Высота экрана90
Ширина экрана40
Сварочная маска Ресанта МС-1 с автоматическим светофильтром - это маска, используемая при сварочных работах для защиты глаз от видимого, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а также для защиты головы и шеи от попадания искр.

Регулятор степени затемнения позволяет настраивать степень затемнения в зависимости от яркости сварочной дуги. Переключатель «сварка – шлифовка» позволяет использовать маску в качестве защитного щитка при шлифовальных работах. При этом степень затемнения меньше обычной.


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Самовывоз невозможен
Сварочная маска Ресанта МС-1 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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