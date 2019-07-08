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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Электропила цепная
|Максимальная длина шины
|18 дюйм.
|Плавный пуск
|нет
|Шаг цепи
|3/8 дюйм.
|Длина шины
|45 см
|Антивибрация
|нет
|Мощность двигателя
|2400 Вт
|Питание
|от сети 220 В
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Тормоз цепи
|есть
|Уровень шума
|64 дБ
|Длина (с шиной)
|57.5
|Ширина, см
|26
|Высота, см
|22
|Вес, кг
|7.5
Электропила Huter ELS-2400 находит свое применение в проведении легких и средней тяжести работ, связанных с распиловкой дерева. Может использоваться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. С ее помощью возможна заготовка дров, вырезка небольших деревьев и кустарников, проведение различных строительных и ремонтных работ. Продуманная конструкция и сбалансированность электропилы Huter ELS-2400 обеспечивают длительную безопасную работу инструмента.
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08.07.2019
пилит хорошо но шнур коротковат