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Электропила Huter ELS-2000P

Артикул: 35648
  • Электропила Huter ELS-2000P - фото 1
  • Электропила Huter ELS-2000P - фото 2
Электропила Huter ELS-2000P - фото 1
Электропила Huter ELS-2000P - фото 2
5 190 руб. 

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4 690 руб. 

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Артикул: 35648
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараЭлектропила цепная
Максимальная длина шины16 дюйм.
Плавный пускнет
Шаг цепи3/8 дюйм.
Длина шины40 см
Антивибрациянет
Мощность двигателя2000 Вт
Питаниеот сети 220 В
Плавная регулировка скоростинет
Тормоз цепиесть
Уровень шума64 дБ
Длина (с шиной)56
Ширина, см25
Высота, см21
Вес, кг7

Электропила Huter ELS-2000P представляет собой мощный малошумный инструмент, предназначенный для работ, связанных с распиловкой дерева. Подойдет как для работы на открытом воздухе, так и для закрытых мастерских, благодаря отсутствию вредных выхлопов. Удобная, хорошо продуманная конструкция рукояток, близость элементов управления, наличие рычага моментального тормоза пильной цепи обеспечивают эффективную, продуктивную и безопасную работу электропилы Huter ELS-2000P.

Особенности:

  • Автоматическая смазка цепи гарантирует качественную работу инструмента;
  • Моментальная остановка пильной цепи производится нажатием на передний упор;
  • Удобные рукоятки - задняя и боковая - обесечивают надежный хват инструмента двумя руками;
  • Крюк для закрепления сетевого провода на рукоятке предотвращает его случайное отсоединение от сети;
  • Масляный бак с широким горлом снабжен индикатором уровня масла;
  • Максимальное число оборотов холостого хода составляет 7600 оборотов в минуту;
  • Количество звеньев цепи - 57.

Комплектация:

  • Электропила Huter ELS-2000P;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Ключ для регулировки натяжения цепи;
  • Масло для смазки;
  • Чехол;
  • Талон гарантийный;
  • Инструкция пользователя;
  • Упаковка.


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Теги товара: Для женщины, Легкие.


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Самовывоз невозможен
Электропила Huter ELS-2000P - по цене 5190 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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