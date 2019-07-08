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Электрический триммер Huter GET-400

(1)
Артикул: 35645
Электрический триммер Huter GET-400
1 550 руб. 
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Артикул: 35645
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараТриммер электрический
Колесанет
Комплектациякатушка с леской
Работа от аккумуляторанет
Расположение двигателянижнее
Скорость вращения ножадо 10000 об./мин
Тип двигателяэлектрический
Ширина скашивания24 см
Мощность электрического двигателя350 Вт
Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания24 см 
Скорость вращения ножадо 10000 об./мин 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателяэлектрический 
Работа от аккумуляторанет 
Мощность350 Вт 
Расположение двигателянижнее 
Конструкция
Материал корпусапластик 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектациякатушка с леской 


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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08.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Лёгкий , хорошо рубит траву

Самовывоз невозможен
Электрический триммер Huter GET-400 - стоимость товара 1550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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