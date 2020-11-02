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Мотопомпа бензиновая Huter MP-25

Артикул: 35638
Мотопомпа Huter MP-25
6 970 руб. 
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+ 114 КэтКоинов
Артикул: 35638
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараМотопомпа бензиновая
Тип двигателябензиновый
Объём двигателя, см343
Объём топливного бака, л0.7
Мощность двигателя1.5 л. с.
Производительность130 л/мин.
Длина, см33
Ширина, см30
Высота, см32
Вес, кг7.5
Мотопомпа Huter MP 25 - агрегат мощностью 1.5 л.с., предназначенный для перекачивания больших объемов жидкости. Может быть использована для откачивания воды из бассейна или организации системы полива на садовом участке. Мотопомпа оснащена 2-тактным одноцилиндровым двигателем мощностью 1.5 л.с.


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Самовывоз невозможен
Мотопомпа бензиновая Huter MP-25 - купить по цене 6970 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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