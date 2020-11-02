Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(861)205-74-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бензиновый триммер Huter GGT-1300T

Артикул: 35606
Бензиновый триммер Huter GGT-1300T
6 440 руб. 
Купить
+ 146 КэтКоинов
Артикул: 35606
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендHuter
Тип товараТриммер бензиновый
Антивибрационная системада
Колесанет
Комплектациядиск/нож, катушка с леской
Обороты двигателя7500 об/мин
Рабочий объем43 куб.см
Расположение двигателяверхнее
РучкаT-образная (велосипедная)
Тип двигателябензиновый
Топливный бакна 0.7 л
Уровень шума96 дБ
Ширина скашивания26 см
Штангапрямая
Мощность топливного двигателя1.74 л.с.
Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания26 см 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый, двухтактный 
Мощность1.74 л.с. 
Расположение двигателяверхнее 
Рабочий объем43 куб.см 
Обороты двигателя7500 
Топливный бакна 0.7 л 
Конструкция
Ручкас регулируемой высотой 
Штангапрямая 
Антивибрационная системаесть 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектациякатушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес7 кг 


Смотрите также: Аэраторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Газонокосилки, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и аксессуары для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотобуры, Мотопомпы, Насосные станции, Насосы, Ножницы для травы и ветвей, Опрыскиватели, Подметальные машины, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы для стрижки кустов, Электропилы, Триммеры для травы, Триммеры бензиновые, Триммеры электрические для травы, Триммеры аккумуляторные, Косилки для травы ручные бензиновые, Электрокосы с ножом и леской, Японские триммеры, Немецкие триммеры бензиновые, Легкие триммеры для женщины для травы, Триммеры бензиновые с диском.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Бензиновый триммер Huter GGT-1300T - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...