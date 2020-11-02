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Насосная станция Вихрь АСВ-1200/50

Артикул: 35461
Насосная станция Вихрь АСВ-1200/50
11 190 руб. 

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Артикул: 35461
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 865 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараНасосная станция
Потребляемая мощность1200 Вт
Максимальный напор40 м
Объем гидробака50 л
Пропускная способность4.2 куб./м час
Длина, см65.5
Ширина, см61
Высота, см38
Вес, кг16.9
поверхностная насосная станция, глубина погружения 9 м, качает 4.2 куб. м/час, мощность 1200 Вт, только для чистой воды, горизонтальная установка, бесшумный двигатель


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Насосная станция Вихрь АСВ-1200/50 – стоимость товара 11190 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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